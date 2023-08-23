Через копійковий борг: хто з українців залишиться без субсидії

Кому з українців скасують субсидію у 2023 році

Не всі українці 2023 року зможуть зберегти за собою отримання субсидії. Якщо людина матиме заборгованість за комунальні послуги, то вона позбудеться виплат.

Про це заявила директор департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко в ефірі "Суспільного". За її словами, йдеться про заборгованість, яка перевищує 680 гривень за останні 3 місяці.

За словами представниці Пенсійного фонду, її відомство скасує виплати таким боржникам, а призначити їх знову зможуть лише у тому випадку, якщо вони сплатять заборгованість. Ще один варіант виходу із ситуації — реструктуризація боргу. У такому разі потрібно буде надати договір про її укладання.

Як відомо, в Україні субсидії призначають тим домогосподарствам, витрати яких на комуналку вищі за 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Такі правила діють до завершення воєнного стану та діятимуть ще місяць після його скасування. У середньому розмір субсидії на теплу пору року не перевищує 400 гривень, проте для кожного домогосподарства він розраховуватиметься індивідуально.

Раніше "Телеграф" писав про те, що призначення субсидії можна дізнатися не виходячи з дому.