Субсидія в опалювальний сезон: яким буде розмір та як оформити

Українці готуються до холодів

В Україні субсидії отримують домогосподарства, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного доходу всіх членів сім’ї. Вже зараз українці замислюються над тим, якою буде субсидія в опалювальний сезон і як її оформляти.

Як пише NV.ua, найближчої осені розмір допомоги для українців може зрости. Це пов'язано з тим, що у країні підняли тарифи на електроенергію.

Видання нагадує, що минулого опалювального сезону в середньому на домогосподарство виділяли до 1600 гривень допомоги на місяць. Яким буде розмір субсидії наступного опалювального сезону — поки що невідомо, але очевидно, що менше платити не стануть.

Як оформити субсидію на опалювальний сезон

Субсидію в Україні нараховують органи Пенсійного фонду (ПФУ). Для подання заяви на компенсацію не потрібно йти до відповідних установ. Заповнити заяву можна онлайн на порталах Дія або ПФУ. Там вас попросять прикріпити скановані копії документів. Важливо пам’ятати, що заповнювати документи потрібно дуже уважно, тому що через найменшу помилку ви можете залишитись без субсидії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деяких українців можуть позбавити субсидії через мінімальні борги по комуналці.