За який період враховуються доходи при призначенні житлової субсидії

Опалювальний та неопалювальний сезони — за який період братимуться до уваги ваші доходи при призначенні субсидії

Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги вразливим категоріям населення в оплаті житлово-комунальних послуг. Навіть під час війни програма продовжує діяти, допомагаючи громадянам, які перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Вже більше двадцяти п’яти років програма житлових субсидій залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Вона постійно вдосконалюється у відповідь на виклики сучасності, повідомляють у Мінсоцполітики.

При призначенні субсидії доходи враховуються:

за III-IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

за I-II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде субсидія в опалювальний сезон і як її оформляти.