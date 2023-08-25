Варто поквапитися? Коли можна подавати заяву на субсидію

Субсидію призначають після особистого звернення споживача

В Україні громадянам, дохід яких не дозволяє самостійно сплачувати рахунки за комуналку, можуть призначити субсидію. При цьому заявку на отримання виплат слід подавати своєчасно.

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, коли найкраще звертатись за призначенням виплат. Там уточнили, що подавати заявки можна щомісяця протягом року.

При цьому в Україні субсидії поділяються на два типи: на опалювальний сезон та неопалювальний.

Як розраховується допомога від держави:

на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон – від 1 жовтня до 30 квітня.

У міністерстві нагадали, що субсидія на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в Україні призначається один раз на календарний рік. Її вираховують кожного домогосподарства окремо після особистого звернення споживача.

Якщо ж громадянин подасть заяву протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то виплати буде призначено на місяць, у якому стартував опалювальний сезон.

У разі, якщо заявку подано протягом трьох місяців після підвищення комунальних тарифів, то нараховуватимуть її від місяця такого підвищення.

Раніше Телеграф писав про те, що деяким українцям можуть призначити "нульову субсидію".