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Стоит поторопиться? Когда можно подавать заявление на субсидию

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Заявки на субсидию принимают круглый год, но есть нюансы Новость обновлена 25 августа 2023, 09:04
Заявки на субсидию принимают круглый год, но есть нюансы. Фото Никвести

Субсидию назначают после личного обращения потребителя

В Украине гражданам, доход которых не позволяет самостоятельно платить по счетам за коммуналку, положена субсидия. При этом заявку на получение выплат нужно подавать своевременно.

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, когда лучше всего обращаться за назначением выплат. Там уточнили, что подавать заявки можно в любом месяце на протяжении года.

При этом в Украине субсидии делятся на два типа: на неотапливаемый сезон и на отапливаемый сезон.

Как рассчитывается помощь от государства:

  • на неотапливаемый сезон — с 1 мая до 30 сентября;
  • на отопительный сезон — от 1 октября до 30 апреля.

В министерстве напомнили, что субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в Украине назначается один раз в календарный год. Ее высчитывают для каждого домохозяйства отдельно после личного обращения потребителя.

Если же гражданин подаст заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то выплаты будут назначены на месяц, в котором стартовал отопительный сезон.

В случае, если заявка подана в течение трех месяцев после повышения коммунальных тарифов, то начислять ее будут от месяца такого повышения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам могут назначить "нулевую субсидию".

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#Украина #Выплаты #Коммуналка #Субсидии