Вживання алкоголю і не тільки: за яких умов військового позбавлять щомісячних виплат

Військового можуть лишити виплат за кримінальні, військові, цивільні чи адміністративні вчинки

Військові в Україні мають низку виплат, сума яких залежить від багатьох факторів службового обов'язку. Однак є ситуації, коли бійців можуть лишити грошових винагород.

Як повідомляють експерти з Юридичної сотні, за порушення військовослужбовець не отримує щомісячної премії та зменшується розмір надбавки за особливості проходження служби за місяць, у якому вчинено правопорушення, а також не включаються до наказів про виплату додаткової винагороди.

За які правопорушення бійця можуть позбавити виплат

при самовільному залишенні військової частини або місця служби (дезертирстві) — за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період дезертирства, включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника);

при усуненні від виконання службових обов’язків, відстороненні від виконання повноважень або від посади — з дня усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника), до дня фактичного завершення усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника);

у випадку відмови від виконання бойового наказу (розпорядження) — за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника);

через вживання алкоголю, наркотиків або інших психотропів на території військової частини як у службовий, так і позаслужбовий час, алкогольне (наркотичне) сп’яніння на службі — за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника);

за інші дії (бездіяльність), за які судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, — за місяць, у якому така постанова (вирок) надійшла до військової частини; у випадку добровільної здачі в полон — з дня з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, оголошеного наказом командира (начальника);

якщо особа спричинила навмисно собі тілесні ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство (крім випадків доведення до самогубства, встановленого судом) — за місяць, у якому здійснено ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство.

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