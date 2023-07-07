Виплата для військових у зв'язку з переїздом: які документи потрібні для нарахування

Командир може організувати перевірку даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця військової служби

Українські військові можуть отримати виплати від держави і однією з таких є підйомна допомога.

Як повідомляє видання Міноборони України АрміяInform, виплата не нараховується лише мобілізованим бійцям.

За яких умов військовим нарахують виплату

У зв'язку з переїздом військовослужбовців на нове місце військової служби в інший населений пункт. Допомога надається військовим, які проходять службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу.

У зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше від шести місяців.

У зв’язку з передислокацією військової частини.

Який розмір підйомної допомоги для бійців

Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав із ним на нове місце військової служби.

Від чого залежатиме сума виплати:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

"Крім того, за кожен день перебування в дорозі на військовослужбовця та його сімʼю виплачуються добові. Зараз їхній розмір становить 300 грн на одну особу за день перебування в дорозі. Добові виплачують як на військового, так і на кожного члена його сім’ї, які переїхали на нове місце служби", — додається на сайті.

Слід зауважити на тому, що допомога нараховується не більш як за два переїзди протягом календарного року.

Які документи потрібно мати військовому для того, щоб отримати нарахування

рапорт на ім'я командира;

копії сторінок паспорта з особистими даними та реєстрацією попереднього та нового місця проживання повнолітніх членів сім’ї;

свідоцтво про народження дітей, що завірені підписом військовослужбовця;

довідки кадрового органу про склад членів сім’ї військового, які зазначені в його особовій справі.

Члени сім’ї військовослужбовця, на яких може бути виплачена підйомна допомога – дружина, діти, що не досягли повноліття, діти, які стали інвалідами до повноліття, незалежно від віку, батьки або усиновителі військовослужбовця та його дружини (чоловіка), які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Боєць має право звернутися за отриманням підйомної допомоги упродовж трьох років із моменту набуття такого права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату грошової компенсації за неотримане речове майно під час війни.