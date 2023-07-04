Зарплати у мобілізованих українців: від чого залежить сума виплат

Мобілізовані особи, які увійшли в список військових формувань, отримають статус військових

Для військових в Україні передбачені різні виплати, які нараховуються в залежності від багатьох чинників службового обов'язку. А за деякими бійцями зберігаються також і робочі місця.

Хоч і за мобілізованим зберігається місце роботи, але роботодавець не нараховуватиме заробітну плату, повідомляє Фокус.

Від чого залежить розмір зарплат для мобілізованих осіб у 2023 році

посади;

звання;

вислуги;

винагороди за ініціативою президента на період війни;

30, 50 та 100 тисяч "бойових".

Додаткові надбавки у 100 тисяч гривень отримують ті військові, які беруть участь в активних бойових діях. А 50 тисяч гривень – військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління. Крім цього, виплати у 30 тисяч гривень виплачують невеликій категорії військовослужбовців.

Згідно з законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин", зміни стосуватимуться працівників призваних на:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Тобто, за вищезазначеними мобілізованими зберігається лише місце роботи та їхня посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

"Але це є лише правом, а не обов’язком, тому роботодавець може продовжувати виплачувати зарплату за власним бажанням", — мовиться у повідомленні.

Водночас проявити таке бажання мають право тільки приватні фірми, бо бюджетним це робити заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати військовим у разі поранення під час війни.