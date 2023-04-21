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Додаткові виплати саперам: як нараховують гроші тим, хто розміновує Україну

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Робота українського сапера Новина оновлена 21 квітня 2023, 17:45
Робота українського сапера. Фото Генштаб ЗСУ

Особи, які займаються розмінуванням деокупованих територій, отримають за свою роботу винагороду

Окрім звичайного грошового забезпечення військовим, які щодня захищають Україну, держава передбачила додаткові грошові виплати саперам.

Як повідомляється в Armyinform, винагорода виплачується у відсотках від посадового окладу.

Військовослужбовці під час виконання службового обов'язку, які займаються розшуком, підніманням, розмінуванням та знешкодженням вибухових предметів нараховується винагорода у відсотках від окладу за 13-м тарифним розрядом відповідно до постави Кабміну №704 "Про грошове забезпечення військових, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

За постановою №704, нарахування винагороди для саперів становитиме не більш, як 20% на день.

Додаткові нарахування у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовець має отримати за умови, якщо він виконує спеціальні (бойові) розпорядження начальника або командира розділу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення додаткових виплат.

Теги:
#Військові #Виплати #ЗСУ