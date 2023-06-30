Від 7500 гривень: хто з українських військових може отримати виплату і за яких умов

Деякі військовослужбовці мають право на виплати від держави

Військовим належать виплати від держави на лікування різних хвороб, окрім того, залишається актуальним нарахування пенсій для бійців з інвалідністю.

Як повідомляє Верховна Рада України, військові отримають соціальні виплати в розмірі від 40% до 100% сум грошового забезпечення.

Які пенсії існують для бійців

особам з інвалідністю внаслідок війни:

I групи — 100% сум грошового забезпечення

II групи — 80% сум грошового забезпечення

III групи — 60% сум грошового забезпечення

іншим особам з інвалідністю:

I групи — 70% сум грошового забезпечення

II групи — 60% сум грошового забезпечення

III групи — 40% сум грошового забезпечення

Також, є мінімальні виплати і їх розмір залежить від складу строкової служби:

для військовослужбовців з-поміж осіб сержантського і старшинського складу строкової служби у розмірі 110% від вищезазначених сум;

з-поміж військовослужбовців (крім осіб з-поміж військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу — 120%, з-поміж осіб офіцерського складу — 130%.

Якщо захиснику (за його бажанням) призначать пенсію за загальними нормами згідно закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", то нарахування буде залежати від загального стажу, зарплати та групи інвалідності.

Тож, який мінімальний розмір виплати пенсій для бійців з інвалідністю з надбавками:

для І групи — 13 604,50 гривні

для ІІ групи — 10 988,25 гривні

для ІІІ групи — 7534,80 гривні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату грошової компенсації за неотримане речове майно під час війни.