Виплати військовим на вирішення соціально-побутових питань: які хвороби допоможе лікувати держава

Військовим іноді доводиться вирішувати складні проблеми і часто це вимагає коштів

Українським військовослужбовцям держава гарантує виплати після звільнення з армії. Однак військові також мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Як і кому виплачують матеріальну допомогу начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль розповів у коментарі "АрміяInform".

Усім військовим, окрім строковиків, один раз на рік надається матеріальна виплата для вирішення соціально-побутових питань. Розмір виплати не повинен перевищувати їхнього місячного грошового забезпечення.

До місячного грошового забезпечення включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

На яких підставах виплачується допомога для вирішення соціально-побутових питань:

смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім тих, хто здався в полон добровільно) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми;

порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія);

захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C;

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше, аніж 30 днів поспіль) унаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

Допомога виплачується за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира, а командиру — наказу вищого командира за підпорядкованістю із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про різні фінансові виплати військовослужбовцям в Україні. Розмір грошового забезпечення залежить від багатьох факторів.