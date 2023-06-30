От 7500 гривен: кто из украинских военных может получить выплату и при каких условиях

Некоторые военнослужащие имеют право на выплаты от государства

Военным полагаются выплаты от государства на лечение различных болезней, кроме того, остается актуальным начисление пенсий для бойцов с инвалидностью.

Как сообщает Верховная Рада Украины, военные получат социальные выплаты в размере от 40% до 100% сумм денежного обеспечения.

Какие пенсии существуют для бойцов

лицам с инвалидностью в результате войны:

I группы — 100% сумм денежного обеспечения;

II группы — 80% сумм денежного обеспечения;

III группы — 60% сумм денежного обеспечения;

другим лицам с инвалидностью:

I группы — 70% сумм денежного обеспечения;

II группы — 60% сумм денежного обеспечения;

III группы — 40% сумм денежного обеспечения;

Также есть минимальные выплаты и их размер зависит от состава срочной службы:

для военнослужащих среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы в размере 110% вышеуказанных сумм;

среди военнослужащих (кроме лиц из военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава — 120%, среди лиц офицерского состава — 130%.

Если защитнику (по его желанию) назначат пенсию по общим нормам согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то начисление будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности.

Итак, каков минимальный размер выплаты пенсий для бойцов с инвалидностью с надбавками:

для I группы – 13 604,50 гривны

для ІІ группы — 10 988,25 гривны

для ІІІ группы — 7534,80 гривны

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны.