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От 7500 гривен: кто из украинских военных может получить выплату и при каких условиях

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Какой размер денежной помощи для бойцов и при каких обстоятельствах она начисляется Новость обновлена 30 июня 2023, 14:26
Какой размер денежной помощи для бойцов и при каких обстоятельствах она начисляется. Фото Генштаб ВСУ

Некоторые военнослужащие имеют право на выплаты от государства

Военным полагаются выплаты от государства на лечение различных болезней, кроме того, остается актуальным начисление пенсий для бойцов с инвалидностью.

Как сообщает Верховная Рада Украины, военные получат социальные выплаты в размере от 40% до 100% сумм денежного обеспечения.

Какие пенсии существуют для бойцов

лицам с инвалидностью в результате войны:

  • I группы — 100% сумм денежного обеспечения;
  • II группы — 80% сумм денежного обеспечения;
  • III группы — 60% сумм денежного обеспечения;

другим лицам с инвалидностью:

  • I группы — 70% сумм денежного обеспечения;
  • II группы — 60% сумм денежного обеспечения;
  • III группы — 40% сумм денежного обеспечения;

Также есть минимальные выплаты и их размер зависит от состава срочной службы:

  • для военнослужащих среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы в размере 110% вышеуказанных сумм;
  • среди военнослужащих (кроме лиц из военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава — 120%, среди лиц офицерского состава — 130%.

Если защитнику (по его желанию) назначат пенсию по общим нормам согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то начисление будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности.

Итак, каков минимальный размер выплаты пенсий для бойцов с инвалидностью с надбавками:

  • для I группы – 13 604,50 гривны
  • для ІІ группы — 10 988,25 гривны
  • для ІІІ группы — 7534,80 гривны

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны.

Теги:
#Военные #Выплаты #Лица с инвалидностью