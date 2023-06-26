Виплати на вирішення деяких обставин: кому з військових можуть нарахувати гроші
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Військовослужбовці можуть отримати грошову допомогу за деяких обставин
Українські військові мають право на виплати на вирішення соціально-побутових питань. Також уряд ввів ще одну допомогу — гроші на побутові обставини.
Про це розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.
Які військові можуть отримати щорічно матеріальну допомогу:
- були поранені під час виконання завдань у період воєнного стану;
- отримали статус особи з інвалідністю через поранення, повʼязане із захистом країни;
- перебували на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування через хворобу, повʼязану із захистом країни (понад 30 днів), через травми, захворювання нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інші захворювання із серйозним перебігом чи наслідками, що вимагають кількаетапного хірургічного втручання, протезування втрачених кінцівок чи органів, протирецидивної терапії з тривалим застосуванням дорогих медикаментів.
У повідомленні роз'яснюється, що фінансова виплата не повинна перевищувати місячне грошове забезпечення військового.
Для отримання виплати слід звернутись до командира з рапортом на його ім'я.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про різні фінансові виплати військовослужбовцям в Україні. Розмір грошового забезпечення залежить від багатьох факторів.