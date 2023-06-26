Выплаты на решение некоторых обстоятельств: кому из военных могут начислить деньги

Военнослужащие могут получить денежную помощь при некоторых обстоятельствах

Украинские военные имеют право на выплаты по решению социально-бытовых вопросов. Также правительство ввело еще одну помощь — деньги на бытовые обстоятельства.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Какие военные могут получить ежегодно материальную помощь:

были ранены при выполнении задач в период военного положения;

получили статус лица с инвалидностью из-за ранения, связанного с защитой страны;

находились на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения из-за болезни, связанной с защитой страны (более 30 дней), из-за травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний с серьезным течением или последствиями, требующими несколько этапов. хирургического вмешательства, протезирования утраченных конечностей или органов, противорецидивной терапии с длительным применением дорогостоящих медикаментов.

В сообщении разъясняется, что финансовая выплата не должна превышать месячное денежное обеспечение военного.

Для получения выплаты следует обратиться к командиру с рапортом на его имя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о разных финансовых выплатах военнослужащим в Украине. Размер денежного обеспечения зависит от многих факторов.