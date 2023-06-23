Чотириразова грошова виплата: кому з військових держава нарахує гроші

У військових в Україні є можливість отримати чотириразову грошову допомогу

Українські військові продовжують отримати додаткові грошові виплати. Тепер є бійці, яким нарахують виплату у розмірі до 16 тисяч гривень згідно з проектом Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України.

Як повідомляється на сайті Мінветеранів, на виплату мають право ветерани, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок бойових дій.

Окрім військових, на ці гроші також можуть розраховувати українці, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи. Таким особам держава нарахує платіж у розмірі 4 тисячі гривень.

Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги. Тобто людині виплатять 16 тис. грн за чотири місяці.

Щоб отримати допомогу, треба звернутись до є-Ветеран (система на базі Єдиного державного реєстру ветеранів війни) з заявою про нарахування.

Послідовність дій на сайті:

Перейдіть в систему є-Ветеран. Знайдіть категорію Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни та натисніть на посилання. Тепер необхідно пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію. Для цього вам знадобиться електронний підпис. На екрані з’явиться інформація про вас, обовʼязково перевірте особисті дані (ПІП, реєстраційний номер облікової картки платника податків) та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте особисту інформацію та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги. Після надсилання, заявка надійде до Мінветеранів. Там перевірять дані про вас та знайдуть вас у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Слід зауважити, що повідомлення про нарахування або відмову допомоги не надсилаються. Тобто ви просто отримаєте гроші на картку. У випадку неотримання виплати, зателефонуйте до Мінветеранів за номером +380 (63) 227-14-56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звільнених з служби військових, які мають право на щомісячне довічне грошове забезпечення.