Чотириразова грошова виплата: кому з військових держава нарахує гроші
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У військових в Україні є можливість отримати чотириразову грошову допомогу
Українські військові продовжують отримати додаткові грошові виплати. Тепер є бійці, яким нарахують виплату у розмірі до 16 тисяч гривень згідно з проектом Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України.
Як повідомляється на сайті Мінветеранів, на виплату мають право ветерани, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок бойових дій.
Окрім військових, на ці гроші також можуть розраховувати українці, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи. Таким особам держава нарахує платіж у розмірі 4 тисячі гривень.
Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги. Тобто людині виплатять 16 тис. грн за чотири місяці.
Щоб отримати допомогу, треба звернутись до є-Ветеран (система на базі Єдиного державного реєстру ветеранів війни) з заявою про нарахування.
Послідовність дій на сайті:
- Перейдіть в систему є-Ветеран.
- Знайдіть категорію Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни та натисніть на посилання.
- Тепер необхідно пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію. Для цього вам знадобиться електронний підпис.
- На екрані з’явиться інформація про вас, обовʼязково перевірте особисті дані (ПІП, реєстраційний номер облікової картки платника податків) та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.
- Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте особисту інформацію та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги.
- Після надсилання, заявка надійде до Мінветеранів. Там перевірять дані про вас та знайдуть вас у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Слід зауважити, що повідомлення про нарахування або відмову допомоги не надсилаються. Тобто ви просто отримаєте гроші на картку. У випадку неотримання виплати, зателефонуйте до Мінветеранів за номером +380 (63) 227-14-56.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звільнених з служби військових, які мають право на щомісячне довічне грошове забезпечення.