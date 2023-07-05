20 100 гривень: за яких умов військові можуть отримати таку виплату

До суми також можуть додати виплати за ранг та вислугу років

Україною передбачено для військових грошове забезпечення під час службового обов'язку. А бійцям, яких вивели поза штат через травму, також будуть нараховувати місячну зарплату.

Як повідомляє народна депутатка, очільниця Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна ефірі телемарафону, поранені бійці можуть отримувати до 20 100 гривень.

Депутатка пояснила, що такі бійці, окрім 20 100 гривень, можуть отримати доплату за ранг і вислугу років.

"В середньому, це буде десь 21 тисяча гривень на місяць, на час перебування в розпорядженні", — додається в телемарафоні.

Також додається, коли поранений боєць знаходиться у відпустці для лікування, то він може отримати по 100 тисяч гривень на місяць до того, як ВЛК (військово-лікарська комісія) визначить його стан придатності.

"Коли військово-лікарська комісія говорить, що військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний, і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або не придатності, буде ухвалено на переогляді через 6 або 12 місяців. Відповідно, на цей час військовий, якщо його зарахують в розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці. А потім, до кінця оцих 6 або 12 місяців, він отримуватиме доплату у 20100 гривень на місяць, до того, як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або не придатним. І тоді, буде йтися про демобілізацію і, відповідно, виплати у зв'язку з демобілізацією", — пояснює Радіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звільнених з служби військових, які мають право на щомісячне довічне грошове забезпечення.