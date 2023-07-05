20 100 гривен: при каких условиях военные могут получить такую выплату

К сумме также могут быть добавлены выплаты за ранг и выслугу лет

Украиной предусмотрено для военных денежное обеспечнение во время служебного долга. А бойцам, выведенным за штат из-за травмы, также будут начислять месячную зарплату.

Как сообщает народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в эфире телемарафона, раненые бойцы могут получать до 20 100 гривен.

Депутат объяснил, что такие бойцы, кроме 20 100 гривен, могут получить доплату за ранг и выслугу лет.

"В среднем, это будет где-то 21 тысяча гривен в месяц, на время пребывания в распоряжении ", — добавляется в телемарафоне.

Также добавляется, когда раненый боец находится в отпуске для лечения, он может получить по 100 тысяч гривен в месяц до того, как ВЛК (военно-врачебная комиссия) определит его состояние годности.

"Когда военно-врачебная комиссия говорит, что военный ограниченно годен или временно непригоден, и говорит, что финальное решение относительно его пригодности или непригодности, будет принято на пересмотре через 6 или 12 месяцев. Соответственно, на это время военный, если его зачислят в распоряжение, два месяца будет получать свою предыдущую заработную плату за предыдущие месяцы, а затем, до конца этих 6 или 12 месяцев, он будет получать доплату в 20 100 гривен в месяц до того, как ВЛК примет решение, является ли этот военный пригодным или непригодным. И тогда, речь будет идти о демобилизации и, соответственно, выплатах в связи с демобилизацией», — объясняет Радина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об уволенных со службы военных, имеющих право на ежемесячное пожизненное денежное обеспечение.