Выплата для военных в связи с переездом: какие документы нужны для начисления

Командир может организовать проверку данных о переезде членов семьи военнослужащего в его место военной службы.

Украинские военные могут получить выплаты от государства и одной из них является подъемная помощь.

Как сообщает издание Минобороны Украины АрмияInform, выплата не начисляется только мобилизованным бойцам.

При каких условиях военным начислят выплату

В связи с переездом военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный пункт. Помощь оказывается военным, проходящим службу по контракту, а также находящимся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава.

В связи с назначением на военную должность, зачислением в военное учебное заведение, срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев.

В связи с передислокацией воинской части.

Каков размер подъемной помощи для бойцов

Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечение на военнослужащего и 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

От чего будет зависеть сумма выплаты:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

Кроме того, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и его семью выплачиваются суточные. Сейчас их размер составляет 300 грн на одного человека за день пребывания в пути, которые переехали на новое место службы", — добавляется на сайте.

Следует отметить, что помощь начисляется не более чем за два переезда в течение календарного года.

Какие документы нужно иметь военному для того, чтобы получить начисление

рапорт на имя командира;

копии страниц паспорта с личными данными и регистрацией предыдущего и нового места жительства совершеннолетних членов семьи;

свидетельство о рождении детей, заверенных подписью военнослужащего;

справки кадрового органа о составе членов семьи военного, указанных в его личном деле.

Члены семьи военнослужащего, на которых может быть выплачена подъемная помощь – жена, дети, не достигшие совершеннолетия, дети, ставшие инвалидами до совершеннолетия, независимо от возраста, родители или усыновители военнослужащего и его жены (супруги), достигшие пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

Боец имеет право обратиться за получением подъемной помощи в течение трех лет с момента получения такого права.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны.