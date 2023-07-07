Выплата для военных в связи с переездом: какие документы нужны для начисления
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Командир может организовать проверку данных о переезде членов семьи военнослужащего в его место военной службы.
Украинские военные могут получить выплаты от государства и одной из них является подъемная помощь.
Как сообщает издание Минобороны Украины АрмияInform, выплата не начисляется только мобилизованным бойцам.
При каких условиях военным начислят выплату
- В связи с переездом военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный пункт. Помощь оказывается военным, проходящим службу по контракту, а также находящимся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава.
- В связи с назначением на военную должность, зачислением в военное учебное заведение, срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев.
- В связи с передислокацией воинской части.
Каков размер подъемной помощи для бойцов
Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечение на военнослужащего и 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.
От чего будет зависеть сумма выплаты:
- должностного оклада;
- оклада по воинскому званию;
- ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.
Кроме того, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и его семью выплачиваются суточные. Сейчас их размер составляет 300 грн на одного человека за день пребывания в пути, которые переехали на новое место службы", — добавляется на сайте.
Следует отметить, что помощь начисляется не более чем за два переезда в течение календарного года.
Какие документы нужно иметь военному для того, чтобы получить начисление
- рапорт на имя командира;
- копии страниц паспорта с личными данными и регистрацией предыдущего и нового места жительства совершеннолетних членов семьи;
- свидетельство о рождении детей, заверенных подписью военнослужащего;
- справки кадрового органа о составе членов семьи военного, указанных в его личном деле.
Члены семьи военнослужащего, на которых может быть выплачена подъемная помощь – жена, дети, не достигшие совершеннолетия, дети, ставшие инвалидами до совершеннолетия, независимо от возраста, родители или усыновители военнослужащего и его жены (супруги), достигшие пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.
Боец имеет право обратиться за получением подъемной помощи в течение трех лет с момента получения такого права.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны.