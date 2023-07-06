Додаткові винагороди від держави: хто з бійців отримає "бойові" у липні
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Є 4 категорії військових, кому держава не нараховуватиме додаткову винагороду
Військові в Україні мають грошове забезпечення і одною із складових матеріальних щомісячних виплат є доплата бойових у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень.
Як повідомляє 24 Канал, щоб отримати 100 тисяч гривень, військовий має виконати певні умови.
Хто з військових у липні має право на бойові в розмірі 100 тисяч гривень
- льотчики, які здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій;
- військові у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;
- військові, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій;
- моряки, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування;
- медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.
- бійці, що отримали поранення на службі.
До того ж, на одноразову виплату цієї суми можуть розраховувати родичі загиблих військових за місяць, у якому ті загинули. Також її виплачують родичам захоплених у полон (крім тих, які здалися добровільно) або які є заручниками, безвісти зниклими, за час перебування в полоні.
50 тисяч гривень бойових виплачуються у липні військовим, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
30 тисяч гривень нараховуються у липні бійцям, які виконують бойові завдання згідно з наказами не лише у зоні бойових дій. Ця винагорода виплачується залежно від завдань, які вони виконують.
Хто з військових не матиме право на виплати
- військові, які навчаються за кордоном;
- курсанти, які навчаються в Україні, але не залучені до виконання бойового завдання чи розпорядження;
- військовослужбовці, які несуть службу не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання;
- ІТ-війська.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про суму щомісячної зарплати для мобілізованих чоловіків.