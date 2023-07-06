Додаткові винагороди від держави: хто з бійців отримає "бойові" у липні

Є 4 категорії військових, кому держава не нараховуватиме додаткову винагороду

Військові в Україні мають грошове забезпечення і одною із складових матеріальних щомісячних виплат є доплата бойових у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень.

Як повідомляє 24 Канал, щоб отримати 100 тисяч гривень, військовий має виконати певні умови.

Хто з військових у липні має право на бойові в розмірі 100 тисяч гривень

льотчики, які здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій;

військові у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;

військові, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій;

моряки, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування;

медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.

бійці, що отримали поранення на службі.

До того ж, на одноразову виплату цієї суми можуть розраховувати родичі загиблих військових за місяць, у якому ті загинули. Також її виплачують родичам захоплених у полон (крім тих, які здалися добровільно) або які є заручниками, безвісти зниклими, за час перебування в полоні.

50 тисяч гривень бойових виплачуються у липні військовим, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

30 тисяч гривень нараховуються у липні бійцям, які виконують бойові завдання згідно з наказами не лише у зоні бойових дій. Ця винагорода виплачується залежно від завдань, які вони виконують.

Хто з військових не матиме право на виплати

військові, які навчаються за кордоном;

курсанти, які навчаються в Україні, але не залучені до виконання бойового завдання чи розпорядження;

військовослужбовці, які несуть службу не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання;

ІТ-війська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про суму щомісячної зарплати для мобілізованих чоловіків.