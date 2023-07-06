Дополнительные вознаграждения от государства: кто из бойцов получит "боевые" в июле

Есть 4 категории военных, кому государство не будет начислять дополнительное вознаграждение

Военные в Украине имеют денежное обеспечение и одной из составляющих материальных ежемесячных выплат является доплата боевых в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Как сообщает 24 канал, чтобы получить 100 тысяч гривен, военный должен выполнить определенные условия.

Кто из военных в июле имеет право на боевые в размере 100 тысяч гривен

летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий;

военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

моряки, выполняющие задания на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

бойцы, получившие ранения на службе.

К тому же на одноразовую выплату этой суммы могут рассчитывать родственники погибших военных за месяц, в котором погибли. Также ее выплачивают родственникам захваченных в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющихся заложниками, без вести пропавшими за время пребывания в плену.

50 тысяч гривен боевых выплачиваются в июле военным, выполняющим боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

30 тысяч гривен насчитываются в июле бойцам, выполняющим боевые задания согласно приказам не только в зоне боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от выполняемых ими задач.

Кто из военных не будет иметь право на выплаты

военные, обучающиеся за границей;

курсанты, которые учатся в Украине, но не привлечены к выполнению боевого задания или распоряжения;

военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;

ИТ-войска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сумме ежемесячной зарплаты для мобилизованных мужчин.