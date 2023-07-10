Употребление алкоголя и не только: при каких условиях военного лишат ежемесячных выплат

Военного могут оставить выплаты за уголовные, военные, гражданские или административные поступки

Военные в Украине имеют ряд выплат, сумма которых зависит от многих факторов служебного долга. Однако есть ситуации, когда бойцов могут лишить денежных вознаграждений.

Как сообщают эксперты из Юридической сотни, за нарушение военнослужащий не получает ежемесячной премии и уменьшается размер надбавки за особенности прохождения службы за месяц, в котором совершено правонарушение, а также не включаются в приказы о выплате дополнительного вознаграждения.

За какие правонарушения бойца могут лишить выплат

при самовольном уходе из воинской части или места службы (дезертирстве) — за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период дезертирства, включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника);

при отстранении от исполнения служебных обязанностей, отстранении от исполнения полномочий или от должности — со дня отстранения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника), до дня фактического завершения смещения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника);

в случае отказа от исполнения боевого приказа (распоряжение) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);

через употребление алкоголя, наркотиков или других психотропов на территории воинской части как в служебное, так и внеслужебное время, алкогольное (наркотическое) опьянение на службе — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);

за другие действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, – за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступило в воинскую часть; в случае добровольной сдачи в плен — со дня выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств добровольной сдачи военнослужащего в плен, объявленного приказом командира (начальника);

если лицо нанесло намеренно телесные повреждения или другой вред своему здоровью или самоубийство (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором совершено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство.

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