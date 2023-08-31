Часть переселенцев в Украине лишат выплат: Верещук объяснила, почему

Из 2,6 млн переселенцев больше сотни получают выплаты незаконно

В Украине могут отменить выплаты переселенцам, которые ошибочно получают финансовую помощь от государства. Коснуться это может 180 тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, ежемесячно из бюджета этим людям выделяют 2 тысячи гривен на каждого.

В первую очередь речь идет о тех украинцах, которые выехали из Украины и до сих пор находятся в других странах. Таких человек 110 тысяч и в реестрах они по ошибке числятся как внутренние переселенцы. Также есть случаи, когда финансовая помощь начисляется уже умершим людям. Таких случаев 10 тысяч по всей Украине и им также прекратят выплаты.

Кроме того, у 60 тысяч человек нашли ошибки в реестре. Часто отец и мать подавали заявки на выплаты одним и тем же детям и сейчас получают двойную выплату.

Всего в Украине зарегистрировано 2,6 млн переселенцев. Но так как часть из них получают поддержку от государства по ошибке, то после исправления всех неточностей их количество уменьшится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из украинцев не сможет оформить субсидии. В ПФУ назвали причины, по которым гражданам могут отказать в помощи.