Новые правила начисления помощи переселенцам отсрочили: подробности

Требования коснулись бы украинцев, имеющих право на деньги с августа

Недавно Кабинет министров Украины внес изменения в правила назначения выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Поэтому при некоторых обстоятельствах граждан могут оставить эти выплаты.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, нововведения будут касаться переселенцев, впервые обратившихся за помощью.

Согласно новым правилам, на оформление помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности, и добавляется, что это изменение должно заработать 1 августа этого года. Однако правительство отсрочило введение этого новшества до 1 ноября 2023 года.

Что известно о помощи для ВПЛ

Как говорится на сайте Минреинтеграции, если до этого времени ВПЛ получали помощь на проживание бессрочно, то теперь государство установило для выплат срок в шесть месяцев.

В частности для всех внутренне перемещенных лиц, проживающих в Украине и получавших помощь до 1 августа 2023 года, с этой даты будет автоматически продлить выплату еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года, в определенном размере для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. .грн и для других лиц – 2 тыс. грн.

В то же время, те, кому помощь назначили 1 августа 2023 года, также смогут получать выплаты до конца января 2024 года.

Кто с августа лишится возможности получать социальные выплаты

находятся за границей более 30 календарных дней;

фактически вернулись к заброшенному месту жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины;

Кто с сентября больше не будет получать начисления

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет. Кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных деньгах от государства для одиноких материй.