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4 разные категории украинцев могут получить выплаты в августе: кто именно и какая сумма

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Социальные выплаты на детей в августе 2023 года в Украине Новость обновлена 26 июля 2023, 14:14
Социальные выплаты на детей в августе 2023 года в Украине. Фото Слово и дело

Есть список тех, кто получит разные доплаты на детей в августе

Граждане Украины продолжают получать различные социальные выплаты на детей, поэтому появился полный список тех, кто получит дополнительные средства в августе.

Как сообщает "24 Канал", с 1 августа украинцы получат алименты, декретные выплаты, средства за опеку над ребенком и финансовую помощь для одиноких мамочек.

Выплаты алиментов в следующем месяце:

  • Минимальная сумма, которая рекомендуется: детям до 6 лет – 2201 гривна, от 6 до 18 лет – 2744 гривны;
  • Минимальный гарантированный размер алиментов: детям до 6 лет – 1100,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1372 гривны;
  • Максимальный размер: детям до 6 лет – 22 010 гривен, от 6 до 18 лет – 27 440 гривен.

Декретные выплаты в августе:

Размер помощи за беременность составляет 100% от его зарплаты. Однако если женщина безработная и не ФЛП, но платит ЕСВ – ей заплатят не менее 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (650 гривен ежемесячно).

Выплаты выглядят следующим образом:

  • за 180 дней декрета – 3900 гривен;
  • за 140 дней декрета – 3033,3 гривны;
  • за 126 дней декрета – 2730 гривен.

Выплаты за опеку над ребенком в третьем месяце лета:

Такая помощь равна 2,5 прожиточным минимумам на ребенка определенного возраста, а на детей с инвалидностью – 3 аналогичным выплатам.

С 1 августа 2022 года выплаты выглядят следующим образом:

  • на детей до 6 лет – 5502,5 гривны;
  • на детей от 6 до 18 лет – 6860 гривен;
  • на детей до 6 лет с инвалидностью – 6603 гривны;
  • на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 8232 гривны.

Дополнительные средства для одиноких материй в августе

Выплаты на одного ребенка для одинокой матери составляют разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Таким образом:

  • на детей до 6 лет – 2201 гривна;
  • на детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;
  • на студентов стационара от 18 до 23 лет – 2600 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах для родителей ВПЛ, ребенок которых родился после 24 февраля 2022 года.

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#Дети #Социальные выплаты #Алименты #Выплаты #Декретные