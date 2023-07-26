4 разные категории украинцев могут получить выплаты в августе: кто именно и какая сумма
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Есть список тех, кто получит разные доплаты на детей в августе
Граждане Украины продолжают получать различные социальные выплаты на детей, поэтому появился полный список тех, кто получит дополнительные средства в августе.
Как сообщает "24 Канал", с 1 августа украинцы получат алименты, декретные выплаты, средства за опеку над ребенком и финансовую помощь для одиноких мамочек.
Выплаты алиментов в следующем месяце:
- Минимальная сумма, которая рекомендуется: детям до 6 лет – 2201 гривна, от 6 до 18 лет – 2744 гривны;
- Минимальный гарантированный размер алиментов: детям до 6 лет – 1100,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1372 гривны;
- Максимальный размер: детям до 6 лет – 22 010 гривен, от 6 до 18 лет – 27 440 гривен.
Декретные выплаты в августе:
Размер помощи за беременность составляет 100% от его зарплаты. Однако если женщина безработная и не ФЛП, но платит ЕСВ – ей заплатят не менее 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (650 гривен ежемесячно).
Выплаты выглядят следующим образом:
- за 180 дней декрета – 3900 гривен;
- за 140 дней декрета – 3033,3 гривны;
- за 126 дней декрета – 2730 гривен.
Выплаты за опеку над ребенком в третьем месяце лета:
Такая помощь равна 2,5 прожиточным минимумам на ребенка определенного возраста, а на детей с инвалидностью – 3 аналогичным выплатам.
С 1 августа 2022 года выплаты выглядят следующим образом:
- на детей до 6 лет – 5502,5 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – 6860 гривен;
- на детей до 6 лет с инвалидностью – 6603 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 8232 гривны.
Дополнительные средства для одиноких материй в августе
Выплаты на одного ребенка для одинокой матери составляют разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Таким образом:
- на детей до 6 лет – 2201 гривна;
- на детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;
- на студентов стационара от 18 до 23 лет – 2600 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах для родителей ВПЛ, ребенок которых родился после 24 февраля 2022 года.