4 разные категории украинцев могут получить выплаты в августе: кто именно и какая сумма

Есть список тех, кто получит разные доплаты на детей в августе

Граждане Украины продолжают получать различные социальные выплаты на детей, поэтому появился полный список тех, кто получит дополнительные средства в августе.

Как сообщает "24 Канал", с 1 августа украинцы получат алименты, декретные выплаты, средства за опеку над ребенком и финансовую помощь для одиноких мамочек.

Выплаты алиментов в следующем месяце:

Минимальная сумма, которая рекомендуется: детям до 6 лет – 2201 гривна, от 6 до 18 лет – 2744 гривны;

Минимальный гарантированный размер алиментов: детям до 6 лет – 1100,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1372 гривны;

Максимальный размер: детям до 6 лет – 22 010 гривен, от 6 до 18 лет – 27 440 гривен.

Декретные выплаты в августе:

Размер помощи за беременность составляет 100% от его зарплаты. Однако если женщина безработная и не ФЛП, но платит ЕСВ – ей заплатят не менее 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (650 гривен ежемесячно).

Выплаты выглядят следующим образом:

за 180 дней декрета – 3900 гривен;

за 140 дней декрета – 3033,3 гривны;

за 126 дней декрета – 2730 гривен.

Выплаты за опеку над ребенком в третьем месяце лета:

Такая помощь равна 2,5 прожиточным минимумам на ребенка определенного возраста, а на детей с инвалидностью – 3 аналогичным выплатам.

С 1 августа 2022 года выплаты выглядят следующим образом:

на детей до 6 лет – 5502,5 гривны;

на детей от 6 до 18 лет – 6860 гривен;

на детей до 6 лет с инвалидностью – 6603 гривны;

на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 8232 гривны.

Дополнительные средства для одиноких материй в августе

Выплаты на одного ребенка для одинокой матери составляют разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Таким образом:

на детей до 6 лет – 2201 гривна;

на детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;

на студентов стационара от 18 до 23 лет – 2600 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах для родителей ВПЛ, ребенок которых родился после 24 февраля 2022 года.