4 різні категорії українців можуть отримати виплати у серпні: хто саме і яка сума

Є список тих, хто отримає різні доплати на дітей у серпні

Громадяни України продовжують отримувати різні соціальні виплати на дітей, тож, з'явився повний список тих, хто отримає додаткові кошти у серпні.

Як повідомляє "24 Канал", з 1 серпня українці отримають аліменти, декретні виплати, кошти за опіку над дитиною та фінансову допомогу для самотніх матусь.

Виплати аліментів у наступному місяці:

Мінімальна сума, яка рекомендується: дітям до 6 років – 2 201 гривня, від 6 до 18 років – 2 744 гривні;

Мінімальний гарантований розмір аліментів: дітям до 6 років – 1 100,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 372 гривні;

Максимальний розмір: дітям до 6 років – 22 010 гривень, від 6 до 18 років – 27 440 гривень.

Декретні виплати у серпні:

Розмір допомоги за вагітність становить 100% від її зарплати. Проте, якщо жінка безробітна і не ФОП, але сплачує ЄСВ – їй заплатять не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (650 гривень щомісяця).

Виплати виглядають наступним чином:

за 180 днів декрету – 3 900 гривень;

за 140 днів декрету – 3 033,3 гривні;

за 126 днів декрету – 2 730 гривень.

Виплати за опіку над дитиною у третьому місяці літа:

Така допомога дорівнює 2,5 прожитковим мінімумам на дитину певного віку, а на дітей з інвалідністю – 3 аналогічним виплатам.

З 1 серпні 2022 року виплати виглядають наступним чином:

на дітей до 6 років – 5 502,5 гривні;

на дітей від 6 до 18 років – 6 860 гривень;

на дітей до 6 років з інвалідністю – 6 603 гривні;

на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 8 232 гривні.

Додаткові кошти для самотніх матерій у серпні

Виплати на 1 дитину для самотньої матері становлять різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Таким чином:

на дітей до 6 років – 2 201 гривня;

на дітей від 6 до 18 років – 2 744 гривні;

на студентів стаціонару від 18 до 23 років – 2 600 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати для батьків ВПО, дитина яких народилась після 24 лютого 2022 року.