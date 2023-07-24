Поїздка до дитячого табору: хто і як з українців може отримати від держави 14 тисяч гривень

Українські родини мають змогу отримати 14 165 гривень

Батьки в Україні продовжують отримувати соціальні виплати на дитину, однією з таких є додаткові кошти в розмір 14 165 гривень на оздоровлення дітей у літній період.

Як повідомляється у Міністерстві соціальної політики на сторінці у Facebook, в Україні з 1 червня почала працювати програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку.

Батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зможуть отримати по 14 165 гривень на путівку до табору, який зможуть обрати самі.

"Тепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини до табору оздоровлення та відпочинку. Щоб отримати кошти, батькам (або особам, які їх замінюють) достатньо відкрити спеціальну картку в ПриватБанку, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину", — пояснили у Мінсоцполітики.

Хто може отримати гроші на оздоровлення

сім'ї з дітьми, які мають соціальний статус;

діти з інвалідністю;

діти з багатодітних сімей віком від 7−18 років з-поміж малозабезпечених, які проживають в одній з областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.

Як отримати допомогу (покроково)

1.Ви отримаєте сповіщення через Дію або вас повідомлять органи соціального захисту.

2.Батькам (або особам, що їх замінюють та мають офіційне підтвердження) необхідно звернутись до ПриватБанку й отримати картку зі спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів.

3.Очікувати зарахування коштів на рахунок.

4.Після отримання коштів перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search у розділ "Пошук закладу".

5.Необхідно поставити галочку біля "е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)" та натиснути кнопку "Шукати".

6.Оберіть заклад з переліку, ознайомтесь з наведеною інформацією про заклад і натисніть "Подати заявку".

7.Вказавши свої персональні дані натисніть кнопку "Перевірити в переліку".

8.Вкажіть дані про дитину, яку бажаєте оздоровити в обраному закладі та заповніть заявку.

9.Перевіривши вказані дані натисніть "Подати заявку".

10.Прибути в заклад у визначену дату.

11.Оплатити путівку карткою отриманою в ПриватБанк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошову допомогу для постраждалих внаслідок війни працівників об'єктів критичної інфраструктури.