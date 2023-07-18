Виплати особам з інвалідністю: від чого залежатиме розмір нарахування у 2023 році

Для кожної особи з інвалідністю розмір виплати встановлюватиметься індивідуально

Україна продовжує виплачувати різні соціальні виплати для своїх громадян. Одним з таких видів фінансової допомоги є грошова допомога для осіб з інвалідністю.

Як повідомляє Факти ICTV, розмір виплат залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі.

Який розмір пенсії для осіб з інвалідністю

особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;

особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;

особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Слід зазначити, що сума для кожної людини буде нараховуватися індивідуально, оскільки розмір залежить від стажу та зарплати особи.

Мінімальний розмір пенсійних виплат

для I групи — 2 300 грн;

для осіб, які не працюють та мають II-III групи, — 2 100 грн;

для осіб, які працюють та мають II-III групи, — 2 093 грн.

"Пенсія з інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу", — додається у повідомленні.

Кому нараховується державна соціальна допомога у розмірі 2 100 гривень

особами з інвалідністю з дитинства й дітям з інвалідністю;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про внесені зміни Кабміном до правил призначення виплат переселенцям.