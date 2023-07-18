Виплати особам з інвалідністю: від чого залежатиме розмір нарахування у 2023 році
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Для кожної особи з інвалідністю розмір виплати встановлюватиметься індивідуально
Україна продовжує виплачувати різні соціальні виплати для своїх громадян. Одним з таких видів фінансової допомоги є грошова допомога для осіб з інвалідністю.
Як повідомляє Факти ICTV, розмір виплат залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі.
Який розмір пенсії для осіб з інвалідністю
- особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;
- особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;
- особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.
Слід зазначити, що сума для кожної людини буде нараховуватися індивідуально, оскільки розмір залежить від стажу та зарплати особи.
Мінімальний розмір пенсійних виплат
- для I групи — 2 300 грн;
- для осіб, які не працюють та мають II-III групи, — 2 100 грн;
- для осіб, які працюють та мають II-III групи, — 2 093 грн.
"Пенсія з інвалідності призначається у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу", — додається у повідомленні.
Кому нараховується державна соціальна допомога у розмірі 2 100 гривень
- особами з інвалідністю з дитинства й дітям з інвалідністю;
- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про внесені зміни Кабміном до правил призначення виплат переселенцям.