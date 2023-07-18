Выплаты лицам с инвалидностью: от чего зависит размер начисления в 2023 году

Для каждого лица с инвалидностью размер выплаты будет устанавливаться индивидуально

Украина продолжает выплачивать разные социальные выплаты для своих граждан. Одним из таких видов финансовой помощи есть денежная помощь для лиц с инвалидностью.

Как сообщает Факты ICTV, размер выплат зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу.

Каков размер пенсии для лиц с инвалидностью

лица I группы и страховым стажем от 1 до 10 лет в зависимости от возраста определения инвалидности получают 100% размера пенсии по возрасту;

лица II группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;

лица III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Следует отметить, что сумма для каждого человека будет начисляться индивидуально, поскольку размер зависит от стажа и зарплаты человека.

Минимальный размер пенсионных выплат

для I группы — 2 300 грн;

для лиц, не работающих и имеющих II-III группы, — 2 100 грн;

для лиц, работающих и имеющих II-III группы, — 2 093 грн.

"Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа ", — добавляется в сообщении.

Кому начисляется государственная социальная помощь в размере 2100 гривен

лицами с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о внесенных изменениях Кабмином в правила назначения выплат переселенцам.