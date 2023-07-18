Выплаты лицам с инвалидностью: от чего зависит размер начисления в 2023 году
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Для каждого лица с инвалидностью размер выплаты будет устанавливаться индивидуально
Украина продолжает выплачивать разные социальные выплаты для своих граждан. Одним из таких видов финансовой помощи есть денежная помощь для лиц с инвалидностью.
Как сообщает Факты ICTV, размер выплат зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу.
Каков размер пенсии для лиц с инвалидностью
- лица I группы и страховым стажем от 1 до 10 лет в зависимости от возраста определения инвалидности получают 100% размера пенсии по возрасту;
- лица II группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;
- лица III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.
Следует отметить, что сумма для каждого человека будет начисляться индивидуально, поскольку размер зависит от стажа и зарплаты человека.
Минимальный размер пенсионных выплат
- для I группы — 2 300 грн;
- для лиц, не работающих и имеющих II-III группы, — 2 100 грн;
- для лиц, работающих и имеющих II-III группы, — 2 093 грн.
"Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа ", — добавляется в сообщении.
Кому начисляется государственная социальная помощь в размере 2100 гривен
- лицами с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о внесенных изменениях Кабмином в правила назначения выплат переселенцам.