Им точно не выплатят: кто из украинцев потеряет социальную помощь от государства

Право на выплату для ВПЛ потеряли две категории украинцев

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила назначения выплат для внутриперемещенных лиц (ВПЛ) и согласно нововведениям некоторые украинцы уже не будут иметь право на социальную помощь.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, помощь на проживание не будут получать студенты стационара или дуальной формы обучения, местом регистрации которых есть общежития.

К тому же, как поясняется на сайте, право на социальную помощь потеряли пенсионеры, которые до перемещения находились на полном государственном содержании в заведении престарелых и осталось на таком содержании после перемещения.

Следует заметить, что в силу некоторых обстоятельств украинцам прекратят начислять выплаты. Это касается внутриперемещенных лиц, вовремя не прошедших физическую идентификацию в банке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социальную выплату от государства могут получить украинцы, не имеющие права на пенсию, лиц с инвалидностью, и лиц, нуждающихся в помощи по уходу. Размер выплаты будет зависеть от уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.