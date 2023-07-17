Їм точно не виплатять: хто з українців втратить соціальну допомогу від держави

Право на виплату для ВПО втратили дві категорії українців

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) і згідно з нововведеннями деякі українці вже не матимуть право на соціальну допомогу.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, допомогу на проживання не отримуватимуть студенти стаціонару чи дуальної форми навчання, місцем реєстрації яких є гуртожитки.

До того ж, як пояснюється на сайті, право на соціальну допомогу втратили пенсіонери, які до переміщення перебували на повному державному утриманні в закладі для літніх людей і залишилася на такому утриманні після переміщення.

Слід зауважити, що через деякі обставини українцям припинять нараховувати виплати. Це стосується внутрішньо-переміщених осіб, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціальну виплату від держави можуть отримати українці, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, і осіб, які потребують допомоги на догляд. Розмір виплати залежатиме від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.