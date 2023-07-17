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Їм точно не виплатять: хто з українців втратить соціальну допомогу від держави

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Соціальна виплата від держави не нараховуватиметься студентам та пенсіонерам, які мають статус ВПО Новина оновлена 17 липня 2023, 14:07
Соціальна виплата від держави не нараховуватиметься студентам та пенсіонерам, які мають статус ВПО. Фото pmg.ua

Право на виплату для ВПО втратили дві категорії українців

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) і згідно з нововведеннями деякі українці вже не матимуть право на соціальну допомогу.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, допомогу на проживання не отримуватимуть студенти стаціонару чи дуальної форми навчання, місцем реєстрації яких є гуртожитки.

До того ж, як пояснюється на сайті, право на соціальну допомогу втратили пенсіонери, які до переміщення перебували на повному державному утриманні в закладі для літніх людей і залишилася на такому утриманні після переміщення.

Слід зауважити, що через деякі обставини українцям припинять нараховувати виплати. Це стосується внутрішньо-переміщених осіб, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціальну виплату від держави можуть отримати українці, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, і осіб, які потребують допомоги на догляд. Розмір виплати залежатиме від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Теги:
#Студенти #Соціальні виплати #Пенсіонери #ВПО