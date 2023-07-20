Виплати для новонароджених дітей: хто з батьків отримає нарахування

3000 гривень щомісячно може отримувати одна категорія дітей

Кабінет Міністрів України вніс нові правила для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які продовжують отримувати соціальні виплати. Тепер додаткові кошти нараховуються батькам, дитина яких народилась після 24 лютого 2022 року.

Однак, обов'язковою підставою для нараховування виплати для дитини є статус ВПО у батьків, наголошують у Міністерстві соціальної політики.

На сайті додається, що задекларованим місцем проживання новонародженої дитини вважалося місце, куди переїхали батьки.

Таким чином, допомогу на проживання в розмірі 3000 грн призначатимуть на дітей, народжених після 24 лютого 2022 року в батьків зі статусом ВПО, якщо батькам також призначать таку допомогу. Як і всім переселенцям виплати надаватимуть протягом шести місяців з можливістю продовження на такий самий термін для окремих категорій переселенців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть втратити виплати для ВПО тому, що перебувають за кордоном понад 45 днів без обґрунтованих на то причин.