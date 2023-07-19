Частина ВПО ризикує втратити право на виплати від держави, попереджають в Мінсоцполітики

Деякі українці, які виїхали за кордон, можуть втратити право на виплати

Українці продовжують отримувати соціальні виплати, які були передбачені для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), але за деяких обставин громадян можуть лишити цих виплат.

Як повідомляє заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону, українці втратять свої виплати через те, що перебувають за кордоном понад 45 днів без обґрунтованих на то причин.

Згідно з її словами, якщо до 1 серпня не повернутись в Україну, то вважатимуть, що громадянин обрав, так би мовити, "зовнішнє переміщення". А виплати призначені виключно для внутрішньо переміщених осіб.

Слід зауважити, що також через деякі обставини українцям припинять нараховувати виплати. Це стосується внутрішньо-переміщених осіб, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціальну виплату від держави можуть отримати українці, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, і осіб, які потребують допомоги на догляд. Розмір виплати залежатиме від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.