Часть ВПЛ рискует потерять право на выплаты от государства, предупреждают в Минсоцполитики

Некоторые украинцы, выехавшие за границу, могут потерять право на выплаты

Украинцы продолжают получать социальные выплаты, которые были предусмотрены для внутриперемещенных лиц (ВПЛ), но при некоторых обстоятельствах граждан могут оставить эти выплаты.

Как сообщает заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире телемарафона, украинцы лишатся своих выплат из-за того, что находятся за границей более 45 дней без обоснованных на то причин.

Согласно ее словам, если до 1 августа не вернуться в Украину, то сочтут, что гражданин избрал, так сказать, "внешнее перемещение". А выплаты предназначены исключительно для внутренне перемещенных лиц.

Следует заметить, что также в силу некоторых обстоятельств украинцам прекратят начислять выплаты. Это касается внутриперемещенных лиц, вовремя не прошедших физическую идентификацию в банке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социальную выплату от государства могут получить украинцы, не имеющие права на пенсию, лиц с инвалидностью, и лиц, нуждающихся в помощи по уходу. Размер выплаты будет зависеть от уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.