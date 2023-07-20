Выплаты для новорожденных детей: кто из родителей получит начисление

3000 гривен ежемесячно может получать одна категория детей

Кабинет Министров Украины внес новые правила для внутриперемещенных лиц (ВПЛ), которые продолжают получать социальные выплаты. Теперь дополнительные деньги начисляются родителям, ребенок которых родился после 24 февраля 2022 года.

Однако обязательным основанием для начисления выплаты для ребенка является статус ВПЛ у родителей, отмечают в Министерстве социальной политики.

На сайте добавляется, что задекларированным местожительством новорожденного ребенка считалось место, куда переехали родители.

Таким образом, помощь на проживание в размере 3000 грн будет назначаться на детей, рожденных после 24 февраля 2022 года у родителей со статусом ВПЛ, если родителям также назначат такую помощь. Как и всем переселенцам, выплаты будут предоставляться в течение шести месяцев с возможностью продления на такой же срок для отдельных категорий переселенцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут потерять выплаты для ВПЛ потому, что находятся за границей более 45 дней без обоснованных на то причин.