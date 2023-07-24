Поездка в детский лагерь: кто и как из украинцев может получить от государства 14 тысяч гривен

Украинские семьи могут получить 14 165 гривен

Родители в Украине продолжают получать социальные выплаты на ребенка, одним из которых являются дополнительные средства в размере 14 165 гривен на оздоровление детей в летний период.

Как сообщается в Министерстве социальной политики на странице Facebook, в Украине с 1 июня начала работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха.

Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

"Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха. Чтобы получить средства, родителям (или заменяющим их лицам) достаточно открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка", — пояснили.

Кто может получить деньги на оздоровление

семьи с детьми, имеющими социальный статус;

дети с инвалидностью;

дети из многодетных семей в возрасте от 7-18 лет среди малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

Как получить помощь (пошагово)

1. Вы получите уведомление через Дію или уведомят вас органы социальной защиты.

2. Родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов.

3. Ожидать зачисления средств на счет.

4. После получения средств перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в раздел "Поиск заведения".

5. Необходимо поставить галочку возле "е-оздоровления (для владельцев специальных банковских счетов)" и нажать кнопку "Искать".

6. Выберите заведение из списка, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите "Подать заявку".

7. Указав свои персональные данные, нажмите кнопку "Проверить в списке".

8. Укажите данные о ребенке, который хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку.

9. Проверив указанные данные, нажмите "Подать заявку".

10. Прибыть в заведение в определенную дату.

11. Оплатить путевку картой полученной в ПриватБанк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной помощи для пострадавших в результате войны работников объектов критической инфраструктуры.