Виплата лікарняних по тимчасовій непрацездатності: кому можуть нарахувати відразу 4 зарплати

Сума виплати залежить від ступеня втрати працездатності

В Україні деякі громадяни мають право на виплати лікарняних по тимчасовій непрацездатності. Також існує мінімальний та максимальний розмір страхової виплати для тих, хто постраждав на виробництві.

Як мовиться в законі Верховної Ради, розмір страховки залежить від середньомісячної заробітної плати.

Згідно з нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я.

Тож, максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати.

Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть втратити виплати для ВПО тому, що перебувають за кордоном понад 45 днів без обґрунтованих на то причин.