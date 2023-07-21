Выплата больничных по временной нетрудоспособности: кому могут начислить сразу 4 зарплаты

Сумма выплаты зависит от степени утраты трудоспособности

В Украине некоторые граждане имеют право на выплаты больничных по временной нетрудоспособности. Также существует минимальный и максимальный размер страховой выплаты для пострадавших на производстве.

Как говорится в законе Верховной Рады, размер страховки зависит от среднемесячной заработной платы.

Согласно нормам Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" сумма ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью потери трудоспособности и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья.

Таким образом, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать четыре минимальных заработных плат.

Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты в пересчете на 100 процентов потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут потерять выплаты для ВПЛ потому, что находятся за границей более 45 дней без обоснованных на то причин.