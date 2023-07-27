Государственная помощь при усыновлении: каков размер выплаты и кто имеет право

Деньги может получить только один из супругов

Украинские семьи имеют право на различные социальные выплаты от государства на ребенка и одной из них является финансовая помощь на усыновленного ребенка.

Как говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми", утвержденном Верховной Радой, семьи, которые усыновили и воспитывают ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, или ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление могут претендовать на государственную выплату.

Если же усыновителями ребенка являются супруги, право на выплату получает один из них (по своему усмотрению).

Но госпомощь не предоставляется тем семьям, в которых один из супругов усыновил ребенка своей жены или своего мужа.

"Помощь при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка ", — говорится в законе.

Итак, размер выплаты на усыновленного ребенка составляет:

В 2023 году общая сумма помощи составляет 41280 грн, которая выплачивается частями в течение трех лет с момента усыновления ребенка:

10320 грн – одноразово;

– одноразово; 860 грн/месяц – в течение следующих 36 месяцев.

Эта сумма является постоянной, а потому не зависит от возраста вашего усыновленного ребенка и очередностью его усыновления. То есть сумма на второго ребенка любого возраста, как и на каждого последующего, будет составлять 41280 грн.

Помощь на усыновленного ребенка будет выплачиваться вам, невзирая на другие виды денежной помощи.

Впрочем, в случае смерти ребенка к одобрительному решению о назначении помощи выплата не будет осуществляться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах для родителей ВПЛ, ребенок которых родился после 24 февраля 2022 года.