Державна допомога при усиновленні: який розмір виплати та хто має право

Гроші може отримати лише один з подружжя

Українські родини мають право на різні соціальні виплати від держави на дитину й однією з таких є фінансова допомога на усиновлену дитину.

Як мовиться в законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", затвердженим Верховною Радою, родини, які усиновили та виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення можуть претендувати на державну виплату.

Якщо ж усиновлювачами дитини є подружжя, право на виплату отримує один із них (на власний розсуд).

Але держдопомога не надається тим сім’ям, у яких один із подружжя усиновив дитину своєї дружини або свого чоловіка.

"Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини", — мовиться у законі.

Тож, розмір виплати на усиновлену дитину складає:

У 2023 році загальна сума допомоги становить 41280 грн, яка виплачується частинами протягом трьох років із моменту усиновлення дитини:

10320 грн – одноразово;

– одноразово; 860 грн/місяць – протягом наступних 36 місяців.

Ця сума є сталою, а тому не залежить від віку вашої усиновленої дитини та черговістю її усиновлення. Тобто, сума на другу дитину будь-якого віку, як і на кожну наступну, становитиме 41280 грн.

Допомога на усиновлену дитину виплачуватиметься вам, попри інші види грошової допомоги.

Втім, у разі смерті дитини до схвального рішення про призначення допомоги, виплата не здійснюватиметься.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати для батьків ВПО, дитина яких народилась після 24 лютого 2022 року.