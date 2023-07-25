Більше 40 тис. гривень: хто з українців може отримати виплату від держави та на яких умовах

Сума виплати буде розподілятись на місяці

Хоча в України триває повномасштабна війна, однак батьки продовжують отримувати додаткові виплати на дітей і однією з таких є нарахування при народженні малюка.

Як мовиться у законі "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", затвердженому Верховною Радою України, родини отримують фінансову допомогу при народженні малюка та впродовж 3 років народження.

Розмір допомоги становить 41 280 грн і вся сума нараховується не одразу: після народження виплачують 10 320 грн одноразово, а потім упродовж 36 місяців виплачують по 860 грн.

Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу.

Для жінок, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, грошова допомога у зв’язку з вагітністю і пологами становитиме 671 грн.

Самотні матері отримуватимуть грошову допомогу в розмірі:

До шести років — 2272 грн.

6–18 років — 2833 грн.

18–23 роки (у разі продовження навчання) — 2684 грн.

Мінімальний розмір аліментів на дитину становить:

Діти до шести років — 1136 грн.

Діти 6–18 років — 1416,50 грн.

Діти 18–23 років (у разі продовження навчання) — 1342 грн.

Родини мають право на "пакунок малюка" при народженні дитини

Що в нього входить:

пелюшки;

підгузки;

дитячі засоби гігієни;

засоби гігієни для матері;

одяг різних розмірів;

матрац, ковдра, рушники;

розвивальні іграшки;

термометри, ножиці, гребінці.

Пакунок малюка — це набір першої необхідності для новонародженого і матері, який видають у пологовому будинку або в центрі соцзахисту за кошти держави. Він нього можна відмовитися і натомість отримати грошову компенсацію.

Якщо "пакунка малюка" немає в закладі охорони здоров’я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо), то видача проводиться органами соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача на підставі його особистої письмової заяви.

Грошова компенсація за Пакунок малюка становить 6816 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати для батьків ВПО, дитина яких народилась після 24 лютого 2022 року.