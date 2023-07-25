Более 40 тыс. гривен: кто из украинцев может получить выплату от государства и на каких условиях

Сумма выплаты будет распределяться на месяцы

Хотя у Украины продолжается полномасштабная война, однако родители продолжают получать дополнительные выплаты на детей и одним из таких является начисление при рождении малыша.

Как говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми", утвержденном Верховной Радой Украины, семьи получают финансовую помощь при рождении малыша и в течение 3 лет рождения.

Размер помощи составляет 41280 грн и вся сумма начисляется не сразу: после рождения выплачивают 10320 грн единовременно, а затем в течение 36 месяцев выплачивают по 860 грн.

Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого.

Для женщин, не работающих, но зарегистрированных в центре занятости, денежная помощь в связи с беременностью и родами составит 671 грн.

Одинокие матери будут получать денежную помощь в размере:

До шести лет – 2272 грн;

6–18 лет – 2833 грн;

18-23 года (в случае продолжения обучения) — 2684 грн.

Минимальный размер алиментов на ребенка составляет:

Дети до шести лет — 1136 грн;

Дети 6–18 лет – 1416,50 грн;

Дети 18-23 лет (в случае продолжения обучения) — 1342 грн.

Семьи имеют право на "пакет малыша" при рождении ребенка

Что в него входит:

пеленки;

подгузники;

детские средства гигиены;

средства гигиены для матери;

одежда разных размеров;

матрас, одеяло, полотенца;

развивающие игрушки;

термометры, ножницы, расчески.

"Пакет малыша" – это набор первой необходимости для новорожденного и матери, который выдают в роддоме или в центре соцзащиты за средства государства. Для него можно отказаться на фоне получения денежной компенсации.

Если "пакет малыша" нет в учреждении здравоохранения (родильном доме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.п.), то выдача производится органами социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Денежная компенсация за пакет малыша составляет 6816 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах для родителей ВПЛ, ребенок которых родился после 24 февраля 2022 года.