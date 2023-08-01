Нові правила нарахування допомоги переселенцям відтермінували: подробиці

Вимоги торкнулись б українців, які мають право на гроші з серпня

Нещодавно Кабінет міністрів України вніс зміни до правил призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тож, за деяких обставин громадян можуть лишити цих виплат.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, нововведення стосуватимуться переселенців, які вперше звернулись за допомогою.

Згідно з новими правилами, на оформлення допомоги на проживання має звертатися одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо, і додається, що ця зміна мала б запрацювати 1 серпня цього року. Однак уряд відтермінував запровадження цієї новації до 1 листопада 2023 року.

Що відомо про допомогу для ВПО

Як мовиться на сайті Мінреінтеграції, якщо до цього часу ВПО отримували допомогу на проживання безстроково, то тепер держава встановила для виплат термін у шість місяців.

Зокрема для всіх внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні й отримували допомогу до 1 серпня 2023 року, з цієї дати буде автоматично продовжать виплату ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року, у визначеному розмірі для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.

Водночас ті, кому допомогу призначили 1 серпня 2023 року, також зможуть отримувати виплати до кінця січня 2024 року.

Хто з серпня втратить можливість отримувати соціальні виплати

перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль;

фактично повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України;

Хто з вересня більше не отримуватиме нарахування

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові гроші від держави для одиноких матерій.