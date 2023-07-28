Грошова допомога на дітей одиноких батьків: який розмір та умови нарахування

Є умови, коли виплати можуть забрати або призупинити

Україна продовжує фінансово підтримувати родини, тому виплачує соціальні нарахування для одиноких матерів.

Як мовиться у законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", затвердженому Верховною Радою, право на допомогу на дітей мають одинокі матері (батьки) або усиновлювачі.

Така виплата нараховується за умови, якщо один з батьків помер і діти не отримують пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Водночас якщо мати або батько зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей.

"Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має", — мовиться на сайті.

Які потрібно зібрати документи

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

довідка про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради.

заяву про призначення соцдопомоги;

декларацію про доходи.

Який розмір соціальної допомоги на дітей

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

За яких обставин мати або батька можуть позбавити виплати або призупинити її

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового працевлаштування дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські родини мають змогу отримати 14 165 гривень.