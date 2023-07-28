Денежная помощь на детей одиноких родителей: каков размер и условия начисления

Есть условия, когда выплаты могут забрать или приостановить

Украина продолжает финансово поддерживать семьи, поэтому выплачивает социальные начисления для одиноких матерей.

Как говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми", утвержденном Верховной Радой, право на помощь на детей имеют одинокие матери (родители) или усыновители.

Такая выплата начисляется при условии, что один из родителей умер и дети не получают пенсию в случае потери кормильца, социальной пенсии или государственной социальной помощи ребенку умершего кормильца.

В то же время, если мать или отец зарегистрировали брак, то за ними сохраняется право на получение помощи на детей.

"Женщина, имеющая детей от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которой она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение помощи, установленного на детей одиноким матерям, не имеет", — говорится на сайте.

Какие нужно собрать документы

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

справка о рождении, выданной исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) совета.

заявление о назначении соцпомощи;

право на доходы.

Какой размер социальной помощи на детей

Помощь на детей одиноким матерям, одиноким усыновителям, матери (отцу) в случае смерти одного из родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет (если дети учатся по дневной форме обучения в заведениях общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей и высшего образования, — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет), предоставляется в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев.

При каких обстоятельствах мать или отца могут лишить выплаты или приостановить ее

Выплата помощи на детей одиноким матерям (родителям) прекращается в случае:

лишение получателя помощи родительских прав;

лишение получателя помощи воли по приговору суда;

отмена решения об усыновлении ребенка или признании его недействительным;

регистрации ребенком брака до достижения им 18-летнего возраста;

предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности в случаях, предусмотренных законом;

смерти ребенка;

смерти получателя помощи.

Выплата помощи на детей одиноким матерям (родителям) приостанавливается в случае:

временного устройства ребенка на полное государственное содержание;

отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;

временного трудоустройства ребенка

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские семьи могут получить 14 165 гривен.