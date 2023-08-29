Війна — день 552: ЗСУ наступають на півдні, окупанти тиснуть у районі Куп’янська

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують розвивати контрнаступ на півдні, зокрема, на Таврійському напрямі. Водночас окупанти мають певний успіх у районі Куп’янська, проте, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, це може привести їхнє угруповання в "котел".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку продовжується, розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати ворога склали 293 особи (безповоротні – 50, поранені – 243).

Знищено 25 одиниць військової техніки супротивника.

Також було знищено 5 складів боєприпасів, 1 пункт управління та 1 контрольно-спостережний пункт ворога.

З даними за 26 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 549: ЗСУ розвивають успіх на півдні, а росіяни ослабли на сході

Про те, що відбувалося 27 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 550: ЗСУ прорвали оборону окупантів на південному фронті

Інформацію за 28 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 551: ЗСУ прориваються на півдні, але окупанти чинять відчайдушний опір