Війна — день 549: ЗСУ розвивають успіх на півдні, а росіяни ослабли на сході

Оперативно про головне 26 серпня

Українські військові продовжують вести контрнаступ на низці напрямків і мають успіхи щонайменше на двох із них. Зокрема, на Заході звернули увагу, що ЗСУ змогли прорвати одну з ліній оборони на напрямі стратегічного міста Токмак і звільнити там важливий населений пункт. Окупанти, своєю чергою, втратили величезну кількість ресурсів на сході під час спроб наступу і відкрилися для зустрічного удару українських захисників. При цьому у розвідці повідомляють, що росіяни мають намір кинути на фронт ще сотні тисяч людей, хоча аналітики переконані, що війну на виснаження кремль не зможе виграти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Через успіхи ЗСУ на лінії фронту, незабаром очікується посилення закликів до початку переговорів, каже радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Інформацію за 23 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 546: ЗСУ продовжують звільняти українську землю, а окупанти втрачають бойовий дух

З даними за 24 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 547: Україна відзначає свій 32-й День Незалежності

Про те, що відбувалося 25 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 548: росія не припиняє обстрілів, поки ЗСУ перебувають на порозі прориву