Росіяни програють війну на виснаження: несподіваний прогноз військового оглядача

Поступово техніка та озброєння окупантів "тануть"

росія матиме великі проблеми з технікою та озброєнням, якщо мова піде про війну на виснаження. Навіть максимальні темпи виробництва озброєння у росіян значно поступаються тим темпам, з якими ЗСУ знищують його.

Про це в інтерв’ю виданню "Новинаря" заявив військовий та політичний аналітик, ветеран АТО та громадський діяч Євген Дикий. За його словами, думка про те, що рф зможе перемогти у війні на виснаження, не відповідає реальності.

"До війни на виснаження, до довгої війни вони не готові. Зараз у них йде саме один з піків виснаження, чим ми і намагаємося скористатися. Зараз у них дуже погана ситуація з оновленням того, що ми вибиваємо. І це практично однаково стосується як живої сили, так і "заліза". Саме тому вони зараз мріють про заморожування війни, хоча б на пів року. Їм потрібна пауза, щоб виграти час", — сказав він.

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Дикий зазначив, що поступово техніка та озброєння окупантів "тануть", хоча вони частково оновлюють її та частково знімають із консервації. При цьому аналітик вважає, що в ситуацію може втрутитися Китай, якщо принципово змінить позицію щодо постачання озброєння росії.

"Це вже буде інша війна, не дай Боже. Але без прямої допомоги від Китаю я не бачу у них можливостей всю кількість новобранців озброїти навіть на такому рівні, як озброювали минулі групи", — сказав Дикий.

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