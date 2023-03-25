путіну не виграти війну на виснаження: ексофіцер ЦРУ назвав причини

Ситуація із економікою росії вельми катастрофічна, хоча це всіляко намагаються приховати

Західні прогнози стосовно тривалості повномасштабної російсько-української війни останнім часом стають все більш необнадійливими. Однак нерідко ці дані можуть бути перекручені через пропаганду, на що і звертає увагу колишній агент ЦРУ Дуглас Лондон. На його думку, попри всю зовнішню браваду росія не здатна виграти війну на виснаження, яка фактично доб'є економіку та армію цієї країни.

Детальніше свою оцінку нинішній ситуації Лондон дав у власній колонці для The Wall Street Journal. Слід додати, що американець є не тільки колишнім офіцером розвідки, а й діючим викладачем в університеті Джорджтауна та автором тематичної книги "Вербувальник".

За його словами, нині в пресі ситуація виглядає так, ніби російський диктатор володимир путін прийняв рішення виснажити Україну затягуванням війни. Цьому начебто допомагають західні партнери України, котрі постійно переживають через можливу ескалацію конфлікту завдяки постачанню нової зброї. Дуглас Лондон переконаний, що ця ситуація — далеко неоднозначна.

"Хоча він створює негнучкий імідж, містер путін, здається, усе ще думає як офіцер розвідки. Вони рідко роблять ту саму помилку двічі, особливо коли їм було соромно. Якби він справді був таким безрозсудним і сліпим до реальності, яким його іноді малюють, російські війська не відійшли б з околиць Києва рік тому", — підкреслює експредставник ЦРУ.

Лондон також наголошує, що великі втрати армії, які підривають авторитет кремля, та постійно зростаючий тиск на владу з боку іноземних країн вже починають відігравати серйозну роль у нинішній війні.

"У той час, як дехто насміхається з ефективності західних економічних санкцій, Москва шалено працює над зміцненням рубля та пошуку альтернативних споживачів для експорту енергії, від якої більшість Європи відмовилася. У міру того, як війна триває, пан Путін стикатиметься з дедалі складнішим вибором між фінансуванням конфлікту та покращенням економіки. І будь-які військові поставки, яких росія шукає у Китаї, Ірані та Північній Кореї, навряд чи є благодійними пожертвуваннями", — пише колишній розвідник.

За його оцінками, досвід роботи у ЦРУ йому підказує, що затяжна війна зашкодить якраз Москві, а на Києву. Поки росіяни тупцюють на окремих напрямках, Україна отримує сучасну зброю і налагоджує нові логістичні шляхи для подальших поставок боєприпасів.

"Містер Путін, швидше за все, не сподівається на війну на виснаження, але хоче, щоб світ думав, що він сподівається. Його кампанії з дезінформації були розроблені, щоб зобразити себе та росію сильнішими за них", — переконаний Лондон.

Він підкреслює, що нині путін чекає, допоки противник допустить слабину, а іноземні партнери будуть достатньо втомлені, аби погодитися на вигідний для кремля варіант мирних перемовин. Про це, на думку ексофіцера ЦРУ, свідчить яскраве схвалення російським урядом "мирного плану" Китаю. Саме тому так важливо зараз не знижувати тиск на Москву, а навпаки — посилювати. Війна проти України має щодня ставати для путіна все більш дорогою.

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