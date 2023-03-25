"Можуть повторити": генерал Муженко назвав імовірний напрямок великого наступу росіян

Окупанти починають формувати і створювати нові дивізії для участі у війні в Україні

Попри західні інсайди щодо ймовірної відмови російської армії від "великого наступу" в реальності все може бути далеко не так. Цілком імовірно, що задля ефекту несподіванки ворог міг змінити основний напрямок, на якому збиратиме сили для удару. На думку ексочільника Генштабу ЗСУ, генерала Віктора Муженка, через окремий символізм, який дуже люблять росіяни, нова загроза може зависнути над Харківщиною.

Детальніше про це він розповів у інтерв'ю виданню "Факти". Муженко підкреслив, що окупанти наразі мають окремий потенціал та можливість створювати нові дивізії та бригади. Аби вони "реалізувалися" на практиці, їм потрібні бойові завдання, причому вельми масштабного характеру. Саме тому керівництво армії рф цілком може планувати удар по Харківщині — півночно-західніше або північно-східніше обласного центру.

Саме таким висновкам військовий має окреме пояснення. І головна ідея тут — уже згаданий символізм.

"Цього року вони святкуватимуть 80-річчя Курської битви. Тоді це був корінний перелом у східній кампанії Другої світової війни щонайменше, якщо не взагалі всієї війни. Ця битва тривала з 5 по 23 липня 1943 року, після чого відбувся наступ радянської армії і як наслідок її вихід по рубежу річки Дніпро. А 23 серпня був звільнений Харків. До речі, все це відбувалось на території, де й зараз точаться або можуть бути бої, — говорить Муженко. — Враховуючи російський символізм, їхні ідеологеми "деды воевали", "можем повторить", можуть існувати плани, які якраз вкладаються в таку ідеологічну обгортку".

При цьому генерал не повідомляє це для додаткової паніки. За його словами, через значне виснаження у війні росіяни наразі не мають достатньо сил, аби повноцінно розвернути велику операцію для наступу. Єдине, на що вистачать змоги — максимум операція стратегічного рівня.

"Наприклад, завдати удару північніше Харкова, можливо, ближче до Полтави й вийти на Дніпро. Можливо, буде менший масштаб цієї операції. Наприклад, південно-західніше Харкова — Вовчанськ, Куп’янськ, Ізюм і звідти на Лозову, Запоріжжя, щоб оточити угруповання, яке у нас зараз знаходиться на території Донбасу та Харківщини", — прогнозує Віктор Муженко.

Він підкреслює, що на більше росіянам навряд вистачить як живої сили, так і озброєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чому українська армія досі не розпочала анонсований весняний контрнаступ. Ситуацію пояснив президент Володимир Зеленський.

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