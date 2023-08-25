Україна проривається: на Заході все більше заяв про успіх контрнаступу ЗСУ

На Заході заявляють, що найбільш укріплена лінія оборони росіян прорвана

Закордонні ЗМІ прокоментували успіхи ЗСУ на південному фронті та припустили, що українська армія вже прорвала першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. Наразі Сили оборони розширюють свій клин у напрямку стратегічного міста Токмак.

Про це пише CNN, відзначаючи, що ознаки прориву першої лінії оборони росіян, яку вважали найбільш укріпленою, зростають. У матеріалі наведено фактори, які вказують на це.

Так, у п’ятницю, 25 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив про успіхи на двох напрямках — у районі села Новопрокопівка та на схід від нього населеного пункту Очеретувате. Раніше повідомлялося, що було взято під контроль село Роботине, але бої з окупантами за нього продовжуються.

На Запорізькому напрямку ЗСУ "зміцнюють свої позиції, наносять артилерійський вогонь по виявлених об’єктах супротивника та проводять контрбатарейні операції". Успіхи української армії підтверджують і похмурі прогнози деяких російських військкорів щодо ситуації на південному фронті.

А голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв’ю Almamlakatv заявив, що ЗСУ змогли перетнути першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Ймовірно, йдеться про успіх на Оріхівському напрямку, про що раніше повідомляв Генштаб ЗСУ.

"Вони перетнули головну першу лінію оборони. Це оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань. Українці перетинають це", — заявив генерал.

За його словами, контрнаступ ЗСУ зовсім не провалився, хоч і рухається повільніше, ніж очікували союзники. Давати оцінку ситуації на фронті він не став, але наголосив, що українська сторона досягла часткового успіху.

Нагадаємо, що у свіжій статті The Wall Street Journal розповідалося про те, що США та Україна сперечаються про хід контрнаступу. Американці вважають, що ЗСУ занадто розкидані по фронту і навпаки мають зосередитися на Запорізькому напрямку, щоб прорвати оборону росіян і вийти до Азовського моря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ захопили позиції росіян під Бахмутом. Росіяни намагаються атакувати українських військових та вести наступ на деяких напрямках, але безуспішно.